Luigi Strangis rivela per quale motivo indossa sempre gli occhiali (Di venerdì 17 giugno 2022) Le parole di Luigi Strangis Sono state settimane importanti le ultime per Luigi Strangis. Come sappiamo infatti dopo aver vinto Amici 21 il cantante ha pubblicato il suo primo EP, che sta scalando le classifiche musicali. Ma non solo. L’ex allievo del talent show ha anche dato il via al suo tour instore, durante il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 giugno 2022) Le parole diSono state settimane importanti le ultime per. Come sappiamo infatti dopo aver vinto Amici 21 il cantante ha pubblicato il suo primo EP, che sta scalando le classifiche musicali. Ma non solo. L’ex allievo del talent show ha anche dato il via al suo tour instore, durante il L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Mickebastaaa : Luigi Strangis con schizzo finale #battitilive - fra70089396 : RT @sonostronzaaa: IL MODO IN CUI SU RADIO NORBA C’È SOLO IL VIDEO DI LUIGI. loro hanno capito che questo sarà il fottuto concerto di Luigi… - lovealwayscomes : RT @sonostronzaaa: IL MODO IN CUI SU RADIO NORBA C’È SOLO IL VIDEO DI LUIGI. loro hanno capito che questo sarà il fottuto concerto di Luigi… - sonostronzaaa : IL MODO IN CUI SU RADIO NORBA C’È SOLO IL VIDEO DI LUIGI. loro hanno capito che questo sarà il fottuto concerto di… - strangiscutie : RT @ruby_sussex: Hey google cerca: testo Tienimi Stanotte di Luigi Strangis -