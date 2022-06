Leclerc e Sainz vogliono vincere in Canada: la classifica mondiale, gli orari del Gran Premio e dove vederlo in tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Riscatto. La parola d’ordine in casa Ferrari non può che essere una. Perché gli ultimi due Gran premi sono stati un autentico disastro e perché la classifica mondiale inizia a diventare molto complicata proprio in virtù della doppietta di debacle consecutive fatte registrare dalle rosse a cause della inesistente affidabilità delle monoposto affidate ai piloti. Per questo motivo in Canada non si potrà sbagliare. Ecco la guida completa per seguire il Gran Premio di Montreal in tv, la classifica piloti e quella costruttori. Oggi si parte con le prime prove libere. Dirette su Sky Sport F1 e Now Venerdì 17 giugno Ore 20: Libere 1 ore 23: Libere 2 Sabato 18 giugno: Ore 19: Libere 3 Ore 22: Qualifiche Domenica 19 giugno: Ore 20: GP Differite su TV8: Sabato 18 giugno: Ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Riscatto. La parola d’ordine in casa Ferrari non può che essere una. Perché gli ultimi duepremi sono stati un autentico disastro e perché lainizia a diventare molto complicata proprio in virtù della doppietta di debacle consecutive fatte registrare dalle rosse a cause della inesistente affidabilità delle monoposto affidate ai piloti. Per questo motivo innon si potrà sbagliare. Ecco la guida completa per seguire ildi Montreal in tv, lapiloti e quella costruttori. Oggi si parte con le prime prove libere. Dirette su Sky Sport F1 e Now Venerdì 17 giugno Ore 20: Libere 1 ore 23: Libere 2 Sabato 18 giugno: Ore 19: Libere 3 Ore 22: Qualifiche Domenica 19 giugno: Ore 20: GP Differite su TV8: Sabato 18 giugno: Ore ...

