Isola dei famosi, “si era fatto malissimo”: infortunio per Edoardo Tavassi, cosa succederà ora? (Di venerdì 17 giugno 2022) infortunio per Edoardo Tavassi a L’Isola dei famosi: il naufrago abbandona momentaneamente la spiaggia per accertamenti, cos’è successo. Manca pochissimo alla finale de L’Isola dei famosi, eppure sembrerebbe che alcuni dei naufraghi di Playa Ultimo Sfuerzo non se la stiano passando affatto bene. Dopo il trasporto immeditato di Nicolas Vaporidis in infermeria, i naufraghi rimasti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 giugno 2022)pera L’dei: il naufrago abbandona momentaneamente la spiaggia per accertamenti, cos’è successo. Manca pochissimo alla finale de L’dei, eppure sembrerebbe che alcuni dei naufraghi di Playa Ultimo Sfuerzo non se la stiano passando afbene. Dopo il trasporto immeditato di Nicolas Vaporidis in infermeria, i naufraghi rimasti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - geekeconomist : RT @JamesLucasIT: Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa: il suo nome deriverebbe dal greco antico ortyx che signi… - rinnovoGigio : @il__chimico Fermato all'isola dei fantasmi. Se ripartissi da 0 non finirei in questa vita - salchars : @MauroV1968 L'11 giugno 2022 i due Stati artici decisero di suddividere a metà l'isola. L'accordo entrerà in vigore… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro tutti (compreso Marco Cucolo) #Gossipitaliano #isoladeifamosi2022… -