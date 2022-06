(Di venerdì 17 giugno 2022) Tre palestinesi uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania, trentacinque adolescenti ridotte in schiavitù liberate in Nigeria, l’Australia rafforza i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Leggi

Pubblicità

borghi_claudio : Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le s… - rtl1025 : ?? Puntata speciale quella di ieri di #TuttoAccadeSuRTL1025, l'ultima in compagnia di @AmorosoOF. Che bel viaggio ch… - arquer12 : RT @borghi_claudio: Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le sente… - Lady23347369 : RT @borghi_claudio: Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le sente… - bronzoceleste : @spadinoseneva Percependo la rottura di cazzo io una volta avevo abbassato a icona la pagina perché volevo fare del… -

Internazionale

Chigi prepara un intervento immediato, con il decreto luglio , per tagliare le bollette e ... mafrattempo sembra voler puntare anche su maggiori estrazioni di metano dai giacimenti ..., Aaquasi quattro mesi dall'inizio della guerra, 'la situazione umanitaria in tutta l'Ucraina, in particolareDonbass a est, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente'... Intanto nel mondo Nuova strategia produttiva nello stabilimento di Cassino di Fca-Stellantis. Componenti per l'assemblaggio pronti all'istante per completare le vetture di Maserati e di Alfa Romeo.Tre palestinesi uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania, trentacinque adolescenti ridotte in schiavitù liberate in Nigeria, l’Australia rafforza i suoi obiettivi di riduzione ...