Industria 4.0 e formazione. A Bologna un nuovo centro per il capitale umano (Di venerdì 17 giugno 2022) Offrire un punto di riferimento per il Paese in termini di formazione continua e trasferimento tecnologico. Questa la mission del centro per l’alta formazione delle competenze inaugurato da Philip Morris. Il nuovo sito con sede a Crespellano integra e completa l’esperienza del Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna, lead site del Gruppo inaugurato lo scorso ottobre. Con questo ulteriore tassello si realizza un autentico polo per la conoscenza, la ricerca e l’innovazione. L’offerta del centro riguarda tre aree fondamentali per l’Industria 4.0: formazione e professionalizzazione; trasferimento tecnologico e Open innovation; ricerca applicata e rapporto università-impresa. A guidare l’attività del centro c’è la volontà di ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Offrire un punto di riferimento per il Paese in termini dicontinua e trasferimento tecnologico. Questa la mission delper l’altadelle competenze inaugurato da Philip Morris. Ilsito con sede a Crespellano integra e completa l’esperienza del Philip Morris Manufacturing & Technology di, lead site del Gruppo inaugurato lo scorso ottobre. Con questo ulteriore tassello si realizza un autentico polo per la conoscenza, la ricerca e l’innovazione. L’offerta delriguarda tre aree fondamentali per l’4.0:e professionalizzazione; trasferimento tecnologico e Open innovation; ricerca applicata e rapporto università-impresa. A guidare l’attività delc’è la volontà di ...

