Incendio Malagrotta | nessun allarme diossina ”entro valori riferimento Oms”

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Idelle diossine rientrano nei limiti stabiliti dall’Oms. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Arpa Lazio relativo a due campionamenti dell’aria, dopo l’di. ”Il valore del primo campione -sottolinea Arpa Lazio- è inferiore al valore diindividuato dall’Oms per l’ambiente urbano (0,2 pg/m3 rispetto al valore diOms tra 0.1-0.3), il valore del secondo campione è pari al valore diindividuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione” (0,3 pg/m3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - reportrai3 : L'incendio a Malagrotta ha interessato sia il gassificatore spento dal 2011 sia il resto della struttura. Nell'inch… - gualtierieurope : Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per… - AlbertoIonna : RT @vigilidelfuoco: #Roma, #incendio #Malagrotta sotto il controllo di 30 #vigilidelfuoco. Prosegue l’operazione per lo spegnimento dei foc… - HSIXTYNINE : RT @DavideR46325615: Incendio Malagrotta: E' allarme diossina. Se al posto di Gualtieri ci fosse stata la Raggi, i giornalisti l'avrebbero… -

E' quanto stabiliscono i rilievi di Arpa Lazio eseguiti sia ieri che oggi dopo l'di mercoledì al Tmb dia Roma. .nessun allarme diossine. Sono confortanti le dichiarazioni dopo i rilievi di Arpa Lazio in seguito all'di mercoledì al Tmb dia Rom a . I dati degli inquinanti, infatti, anche se in aumento rispetto ai giorni scorsi, sono ancora entro i parametri di legge e quindi non descrivono ...Dopo il doppio campionamento svolto a seguito dell'incendio al Tmb, sono stati pubblicati i risultati della qualità dell'aria: le analisi sui microinquinanti pericolosi per la salute sono rassicuranti ...Roma, incendio Malagrotta: pericolo scampato, almeno per il momento. Le diossine non avrebbero infatti superato i limiti indicati dall’Oms, anche se sarebbe stata registrata la presenza di una “fonte ...