Il Pd alle prese con il crollo del M5s e l'avanzata di Giorgia Meloni (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - L'Ulivo più che l'Unione: a quel modello guarda Enrico Letta quando pensa alle coalizioni future, tutte da costruire. "Io ricordo le due avventure politiche di Romano Prodi, quelle delle due sconfitte del centrodestra", spiega Letta da Bologna, città del Professore e di Beniamino Andreatta, i due maestri del segretario Pd. "Una di queste ha costruito l'idea di un'Italia nuova e moderna", spiega Letta riferendosi all'Ulivo: "Io son legato all'idea dell'Ulivo e della vittoria di Prodi nel 1996: il centrosinistra vince se ha una idea più avanzata di futuro e non se mette insieme un altro pezzettino del puzzle. Non andrò a ricercare ogni pezzettino di puzzle, ma metterò in campo le migliori idee ed energie per lavorare sul futuro migliore per il nostro Paese". Un'impresa che si annuncia difficile. Da una parte, le tribolazioni del Movimento 5 ...

