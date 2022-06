Il mercato degli smartphone non andava così male da quasi dieci anni (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Con 49 milioni di smartphone spediti in Europa, il mercato degli smartphone del vecchio continente è calato del 12% nel primo trimestre di quest'anno, registrando le spedizioni più basse del periodo da quasi un decennio. Il numero più basso dal primo trimestre 2013. È quanto emerge da un rapporto di Counterpoint Research. Secondo la società di ricerca il calo è frutto della carenza di componenti, dei blocchi legati al COVID-19 in Cina, del deterioramento delle condizioni economiche e dell'inizio della guerra Russia-Ucraina. In particolare Samsung, che resta al vertice del mercato con una quota del 35%, ha registrato un calo delle spedizioni del 16%. Apple cala del 6% e resta il secondo produttore in Europa con il 25% del mercato. Realme è stato l'unico ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Con 49 milioni dispediti in Europa, ildel vecchio continente è calato del 12% nel primo trimestre di quest'anno, registrando le spedizioni più basse del periodo daun decennio. Il numero più basso dal primo trimestre 2013. È quanto emerge da un rapporto di Counterpoint Research. Secondo la società di ricerca il calo è frutto della carenza di componenti, dei blocchi legati al COVID-19 in Cina, del deterioramento delle condizioni economiche e dell'inizio della guerra Russia-Ucraina. In particolare Samsung, che resta al vertice delcon una quota del 35%, ha registrato un calo delle spedizioni del 16%. Apple cala del 6% e resta il secondo produttore in Europa con il 25% del. Realme è stato l'unico ...

