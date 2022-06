Gigi D’Alessio con il figlio Luca LDA a Napoli: intervista padre-figlio con Mara Venier (Di venerdì 17 giugno 2022) Non poteva di certo mancare ai festeggiamenti dei 30 anni di carriera del papà. LDA in Piazza del Plebiscito a Napoli c’è e si unisce al papà nella doppia serata-evento del 17 e del 18 giugno 2022. Il momento intimo di Gigi D’Alessio con il figlio Luca – LDA – è tra i migliori momenti dello spettacolo Gigi, Uno come te – 30 anni insieme, trasmesso in diretta su Rai1 (e si replica domani, ma solo in piazza). Un papà presente che non ha voluto intromettersi né influire sul percorso di LDA fino a questo momento. Non lo ha pubblicamente sostenuto nel suo percorso nella scuola di Amici fino all’uscita di scena al serale. Non ha invitato i suoi fan a supportare la nuova avventura musicale di suo figlio e fino ad oggi non gli aveva mai ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Non poteva di certo mancare ai festeggiamenti dei 30 anni di carriera del papà. LDA in Piazza del Plebiscito ac’è e si unisce al papà nella doppia serata-evento del 17 e del 18 giugno 2022. Il momento intimo dicon il– LDA – è tra i migliori momenti dello spettacolo, Uno come te – 30 anni insieme, trasmesso in diretta su Rai1 (e si replica domani, ma solo in piazza). Un papà presente che non ha voluto intromettersi né influire sul percorso di LDA fino a questo momento. Non lo ha pubblicamente sostenuto nel suo percorso nella scuola di Amici fino all’uscita di scena al serale. Non ha invitato i suoi fan a supportare la nuova avventura musicale di suoe fino ad oggi non gli aveva mai ...

