Gerry Scotti “è al settimo cielo”: grandiosa notizia per l’amato conduttore! (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, in casa di Gerry Scotti ci sarebbe una splendida novità: cosa sarà successo al conduttore? Sembra ieri quando, a gennaio dell’anno scorso, Gerry Scotti scoprì per la prima l’immensa gioia della nascita di un nipote. In quell’occasione, l’amatissimo volto Mediaset che in questo periodo stiamo vedendo al timone di Striscia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, in casa dici sarebbe una splendida novità: cosa sarà successo al conduttore? Sembra ieri quando, a gennaio dell’anno scorso,scoprì per la prima l’immensa gioia della nascita di un nipote. In quell’occasione, l’amatissimo volto Mediaset che in questo periodo stiamo vedendo al timone di Striscia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

adhaferea : RT @monamjour: quindi chi vuol essere milionario con gerry scotti - LaGrevia : Il momento di smarrimento iniziale in cui pensava fosse Gerry Scotti - _elav__ : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - shawniesbae_ : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - jetblvckcherry : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze -