Final Fantasy 7 Rebirth: annunciato il titolo della seconda parte (Di venerdì 17 giugno 2022) Square Enix ha recentemente annunciato con un trailer che Final Fantasy 7 Rebirth sarà il nome ufficiale della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake Ormai sono passati diversi anni dall'uscita di Final Fantasy 7 Remake e i fan non vedono l'ora di scoprire come continuerà la storia di Cloud nella seconda parte di questo grande rifacimento. Fino ad ora Square Enix non ha rivelato molte informazioni sul continuo del suo ultimo Final Fantasy, ma durante l'evento dedicato al 25° anniversario del settimo capitolo la situazione è cambiata drasticamente. Questa notte infatti la compagnia ha annunciato con un trailer che ...

