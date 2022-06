Pubblicità

AlfredoPedulla : Alle 16 Felice #Saladini sarà a #ReggioCalabria: è lui il nuovo proprietario del club ? - Mirxate : RT @AlfredoPedulla: Alle 16 Felice #Saladini sarà a #ReggioCalabria: è lui il nuovo proprietario del club ? - PaoloCaminiti1 : Gas Russia, Gazprom fornirà 50% di quanto richiesto da Eni - - italiaserait : Felice Saladini (MeglioQuesto): ‘Con Pnrr Mezzogiorno può diventare protagonista’ - 13Andrea07 : RT @AlfredoPedulla: Alle 16 Felice #Saladini sarà a #ReggioCalabria: è lui il nuovo proprietario del club ? -

Lamezia Terme - "E con grande entusiasmo che annuncio la nomina di Andrea Gianni come direttore generale dell'FC Lamezia Terme". A comunicarlo e, presidente della societa sportiva. L'incarico, informano in una nota: "e stato formalizzato quest'oggi e porta in dote ai gialloblu un manager di grande esperienza maturata nella ...E' il giorno di. Dopo una lunga ed estenuante attesa, fatta di trattative minuziose e controllo infinito dei conti, per sua stessa ammissione oggi sarà a Reggio Calabria . Il primo vero impatto con ...Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Partire dal Sud è assolutamente più complicato, ma quando si hanno progetti chiari, delle idee chiare si possono ...(Adnkronos) – Si è conclusa oggi la seconda edizione del convegno La Vita Agile dal titolo ‘Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno’ a Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti. Un pomerig ...