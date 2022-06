Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: “Non ci tratti da paria” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il giorno dopo il niet pronunciato da Federico Sboarina per un apparentamento con Flavio Tosi in vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Verona, i ‘Facilitatori’ del centrodestra si sono messi al lavoro per evitare che la città finisca nelle mani di Damiano Tommasi. Il divario tra l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale e il sindaco uscente è di 7 punti. Notevole ma non incolmabile, specie se Sboarina potesse contare sulla dote di oltre 25.000 preferenze raccolte da Flavio Tosi al primo turno. Ma Sboarina ieri ha detto no. Vuole farcela con le sue forze convinto di poter convincere i veronesi. Tosi si è messo in stand by: “Aspettiamo novità. Noi l’apertura gliel’abbiamo fatta e ribadita più volte”. Un accordo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il giorno dopo il niet pronunciato da Federicoper un apparentamento con Flavioin vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di, i ‘’ del centrodestra si sono messi al lavoro per evitare che la città finisca nelle mani di Damiano Tommasi. Il divario tra l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale e il sindaco uscente è di 7 punti. Notevole ma non incolmabile, specie sepotesse contare sulla dote di oltre 25.000 preferenze raccolte da Flavioal primo turno. Maieri ha detto no. Vuole farcela con le sue forze convinto di poter convincere i veronesi.si è messo in stand by: “Aspettiamo novità. Noi l’apertura gliel’abbiamo fatta e ribadita più volte”. Un accordo di ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: 'Non ci tratti da paria' - - ledicoladelsud : Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: “Non ci tratti da paria” - LocalPage3 : Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: 'Non ci tratti da paria' - fisco24_info : Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: 'Non ci tratti da paria': (Adnkronos) - La Russa, si può tro… - italiaserait : Facilitatori in campo a Verona, Tosi aspetta Sboarina: “Non ci tratti da paria” -