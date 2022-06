Elena Del Pozzo | i punti da chiarire | arma | luogo | ipotesi complici

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono tanti iancora daattorno all’uccisione della piccolaDelper mano della madre, Martina Patti, la 23enne da due giorni rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l’accusa di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Va ancora chiarito, in primis, se la donna abbia agito da sola o con latà di altre persone che potrebbero avere aiutato Martina nell’esecuzione del delitto, cosi come non vi è chiarezza suldell’omicidio della bambina che la mamma, per bocca del suo avvocato difensore, ha detto di aver ucciso sul terreno del ritrovamento del cadavere all’interno di 5 sacchi di plastica. Manca anche l‘del delitto, che i carabinieri ritengono un coltello da cucina. Nei prossimi ...

Intanto il Gip si riserva su ordinanza di convalida dell'arresto come ha fatto sapere il legale difensore della donna accusata dell'efferato omicidio. "Per evitare strumentalizzazioni posso riferire unicamente che si è svolto l'interrogatorio e il giudice si è riservato sull'ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso ..."