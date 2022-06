“Ecco la mia pancia dopo il parto”. L’ex UeD, senza paura, la mostra ai fan (Di venerdì 17 giugno 2022) Sabrina Ghio, la pancia dopo il parto. Sì, L’ex Uomini e Donne è diventata mamma da pochi giorni e ha deciso di mostrarsi apertamente sui social network, senza nascondere nulla. E ha lanciato un messaggio ben preciso a tutti con una didascalia molto lunga, postata a corredo delle immagini post-gravidanza. Lei ha anche vissuto tantissimi momenti difficili, dopo aver dovuto abortire diverse volte. Ma ora è estremamente felice di ciò che ha costruito e della nascita della sua nuova figlia. Sabrina Ghio, la pancia dopo il parto, avvenuto lo scorso 7 giugno, è diventata virale. E tutti stanno commentando. Intanto, il suo post è iniziato così: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Sabrina Ghio, lail. Sì,Uomini e Donne è diventata mamma da pochi giorni e ha deciso dirsi apertamente sui social network,nascondere nulla. E ha lanciato un messaggio ben preciso a tutti con una didascalia molto lunga, postata a corredo delle immagini post-gravidanza. Lei ha anche vissuto tantissimi momenti difficili,aver dovuto abortire diverse volte. Ma ora è estremamente felice di ciò che ha costruito e della nascita della sua nuova figlia. Sabrina Ghio, lail, avvenuto lo scorso 7 giugno, è diventata virale. E tutti stanno commentando. Intanto, il suo post è iniziato così: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure ...

