Dramma in spiaggia, Alberto muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi dei bagnanti (Di venerdì 17 giugno 2022) Malore in spiaggia muore Alberto Matta. La tragedia si è consumata ieri a Cagliari nell'affollato arenile del Poetto, la spiaggia cittadina che raccoglie ogni giorno centinaia tra cagliaritani e turisti. Trentotto anni, di Uttana, ieri aveva postato su Facebook la sua ultima foto mentre era seduto sul suo gommone gonfiabile, si trovava in acqua davanti allo stabilimento L'Ottagono, quasi al confine tra la parte cagliaritana della spiaggia e quella di Quartu. Alberto Matta, a quanto si apprende, sarebbe stato colpito da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. A lanciare l'allarme alcuni bagnanti che avevano visto il corpo di Alberto riverso nell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi: un ...

