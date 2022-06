Di Maio attacca Conte? Il paradosso dei paradossi Renzi balla sulle macerie del M5s

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il suo peggior nemico. L'obiettivo giudicato, da sempre, da abbattere. Politicamente parlando, si intende. Anche per rimettere in discussioni alleanze che, fino ad una settimana fa, sembravano granitiche. E che lo avrebbero, verosimilmente, escluso dal prossimo Parlamento. Matteotorna a puntare il dito contro il Movimento Cinque Stelle. E lo fa in un'intervista rilasciata questo pomeriggio a TgCom24. “I grillini sono finiti e questo non mi fa soffrire così tanto. Il grillismo è tutto e il contrario di tutto, anche Diha cambiato idea su tutto e ora è Diche, siamo aldel”. Parole di fuoco, quelle del nativo di Rignano, che fanno esplicito riferimento all'ultima faida interna al partito fondato da Beppe Grillo e ...

