Di Battista vola in Russia per raccontare la guerra in Ucraina perché ispirato da Marc Innaro

Realizzerà alcuni reportage per "Il Fatto Quotidiano" e un documentario per "TVLoft" (la web tv del Fatto). Lo farà, come già accaduto in passato, viaggiando in lungo e in largo. Da Nord a Sud, ma soprattutto da Est a Ovest. Non solo Mosca e San Pietroburgo, ma anche i luoghi più profondi e sperduti, lontano dal Cremlino. Così Alessandro Di Battista ha annunciato il suo imminente viaggio in Russia. E lo farà per raccontare la guerra in Ucraina vista dagli occhi dei cittadini russi. Di Battista vola in Russia per un reportage per il Fatto Quotidiano L'annuncio è arrivato questa mattina attraverso la pagina Facebook dell'ex deputato del MoVimento 5 Stelle che già nelle ultime settimane è stato al centro di molte polemiche e di accesi botta e risposta ...

