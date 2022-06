Colpo di scena a Verona: Sboarina chiude le porte in faccia a Tosi, cosa può succedere (Di venerdì 17 giugno 2022) Se era già difficile ribaltare il risultato del primo turno, con Damiano Tommasi (sostenuto dalla sinistra) arrivato quasi al 40 per cento, adesso tutto diventa più complicato per la lite tra i due candidati del centrodestra. Federico Sboarina e Flavio Tosi non si amano (per usare un eufemismo), ma a Roma qualcuno aveva sperato in un miracolo, dettato dalla necessità di non consegnare le chiavi della città al Pd. Non è andata così. È successo questo: in mattinata Sboarina fa capire di essere interessato ai voti di Forza Italia, ma non vuole apparentarsi con il suo candidato. Gli azzurri chiedono a Fratelli d'Italia di intercedere, ma è una questione locale e se la devono spicciare a Verona. Allora ad Arcore si operala contromossa: Tosi (indipendente, ex Lega) aderisce a Fi. Quindi se il sindaco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Se era già difficile ribaltare il risultato del primo turno, con Damiano Tommasi (sostenuto dalla sinistra) arrivato quasi al 40 per cento, adesso tutto diventa più complicato per la lite tra i due candidati del centrodestra. Federicoe Flavionon si amano (per usare un eufemismo), ma a Roma qualcuno aveva sperato in un miracolo, dettato dalla necessità di non consegnare le chiavi della città al Pd. Non è andata così. È successo questo: in mattinatafa capire di essere interessato ai voti di Forza Italia, ma non vuole apparentarsi con il suo candidato. Gli azzurri chiedono a Fratelli d'Italia di intercedere, ma è una questione locale e se la devono spicciare a. Allora ad Arcore si operala contromossa:(indipendente, ex Lega) aderisce a Fi. Quindi se il sindaco ...

