iconanews : Bus travolse donna, l'autista era in una chat a luci rosse -

Agenzia ANSA

La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio di un autista Atm, italiano di 47 anni, che l'11 dicembre del 2020 ha investito e ucciso Cristina Conforti, 53 anni, a Cinisello Balsamo nel Milanese. L'incidente è accaduto a Cinisello Balsamo. Vittima una impiegata di 53 anni. Ora per l'autista è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale.