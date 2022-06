Beppe Grillo difende la regola M5S dei due mandati | “Favorisce il ricambio al potere”

Pubblicità

beppe_grillo : Il Supremo mi ha parlato... - fanpage : Il fondatore del M5s Beppe Grillo dice che la regola del limite dei due mandati deve restare, perché serve a “preve… - beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - pasqualescola77 : @beppe_grillo Non centra niente. Detto ciò, sono stato un sostenitore del m5s sin dai suoi albori. Non vi voterò ma… - ipazia2012 : Io voterò assolutamente per il mantenimento del limite dei 2 mandati. E spero che la votazione venga organizzata al… -

Blog di Beppe Grillo

... dall'altra di non radicalizzarsi all'indietro Il fondatore del Movimento cinque stelle ha parlato, anzi, ha scritto sul suo blog:vuole il limite del secondo mandato, ma apre all'..., in paro ad Adinolfi (zero voti alle amministrative) non vota per il suo movimento. Ma se vi chiedete che lavoro fa Soleil, la risposta è presto detta: arredamento nei reality Mediaset!... Il Supremo mi ha parlato - Il Blog di Beppe Grillo Ascolta In Corea del Sud, a gennaio, è entrata in vigore una legge chiamata Serious Disasters Punishment Act, per la tutela dei dipendenti che lavorano in condizioni di scarsa sicurezza. Con questa nu ...Ascolta Le Filippine sono destinate a un’importante espansione delle energie rinnovabili nel prossimo futuro. Il miliardario filippino, e il secondo uomo più ricco del paese, Enrique Razon, svilupper ...