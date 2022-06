Alfonso Signorini racconta degli aneddoti della sua vita prima del coming out (Di venerdì 17 giugno 2022) Alfonso Signorini ha deciso di tornare a parlare della sua sfera più intima e lo ha fatto attraverso un lungo editoriale pubblicato su Chi, il settimanale da lui diretto. Ricollegandosi al matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune confidenze sul suo passato e sulla sua vita precedente al coming out: Se penso a me bambino, mi guardo con tanta tenerezza. Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine o il Fort Alamo pieno di cowboy e indiani Apaches. Guardavo i cartoni animati di Walt Disney: avrò rivisto, non ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 giugno 2022)ha deciso di tornare a parlaresua sfera più intima e lo ha fatto attraverso un lungo editoriale pubblicato su Chi, il settimanale da lui diretto. Ricollegandosi al matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino,si è lasciato andare ad alcune confidenze sul suo passato e sulla suaprecedente alout: Se penso a me bambino, mi guardo con tanta tenerezza. Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passimamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine o il Fort Alamo pieno di cowboy e indiani Apaches. Guardavo i cartoni animati di Walt Disney: avrò rivisto, non ...

Pubblicità

MartinaViotto4 : RT @daniela93930925: Caro Alfonso lo stesso discorso che stai facendo a lulu ( che ha 23 anni) , dovevi farlo anche alla signora katia ricc… - FRAJAMAS : Alfonso Signorini prima del coming out: «Vivevo una vita parallela e oscura, con il terrore di essere scoperto»… - infoitcultura : Alfonso Signorini prima del coming out: «Vivevo una vita parallela e oscura, con il terrore di essere scoperto - andreastoolbox : Alfonso Signorini prima del coming out: «Vivevo una vita parallela e oscura, con il terrore di essere scoperto» - FarYessa : @scherzogeniale Signorini gode a creare queste pseudo coppie che far fissare gente con seri problemi relazionali ch… -