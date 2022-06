(Di venerdì 17 giugno 2022) Sospesa la votazione del decreto 36 contenente tra le altre cose misure di riforma . Si aggiorna lunedì entro la mattina. Votati tutti gli emendamenti, tranne il maxi che prevedeva alcuni interventi per la scuola nel tentativo di evitare i tagli previsti. Nessun via libera al momento, si rimanda la votazione L'articolo .

Ricordiamo che all'interno del testo dal 2026 vengono previsti tagli alleper 9.unità ai fini del finanziamento del nuovo sistema di formazione dei docenti. Un taglio che ha portato i ...... che nell'ottica del Governo dal 2027 dovrebbe arrivare a 375 euro , e il taglio di organici previsto a causa della denatalità, con una flessione di 11., ha riferito più volte anche lo ... 9.600 cattedre e Carta del Docente tagliate, il Ministero dell’Economia boccia l’emendamento per salvarle. Pnrr in stallo Si tratta dei posti che devono essere distribuiti negli istituti superiori. Non tutti andranno a ruolo, una parte saranno assegnati anche a supplenti ...Non filtra ottimismo in merito alle modifiche per la riforma del reclutamento docenti. Il testo, da oggi, ricomincia l'iter parlamentare.