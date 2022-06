(Di giovedì 16 giugno 2022) Nuovo2022,e promozioni fino alla fine del mese. La nota catena dei supermercati lancia glisu decine di articoli per i prossimi giorni con tanti pezzi a prezzo fisso. Vediamo dunque tutte le novità per i clienti.nuovoPartiamo dai prodotti in evidenza. Nel“Tutto a…” troviamo tanti pezzi a prezzo fisso a fronte tuttavia di un numero massimo di lotti acquistabili. Qualche esempio? Birra Heineken a 3.00 euro (max pezzi acquistabili 8). Oppure Kinder Colazione più a 2.00 euro o la coppa cacao a 1.00 2×100 g. Proseguiamo. Gran Crudo stagionato snello 70g a 2.00 euro, Giravolte casa Modena vari tipi a 2.00 euro, e l’acqua Levissima a 1.00 euro da 50cl. Anche i ...

CorriereCitta : Volantino Conad, 'Tutto a…' e 'Speciale Griglia &Gusta': sconti e offerte dal 15 al 26 giugno

Volantino Conad, 'Tutto a…' e 'Speciale Griglia &Gusta': sconti e offerte dal 15 al 26 giugno Volantino 'Mega Risparmio' Conad. Numerose le offerte applicate su un'altrettanto vasta e diversificata gamma di prodotti. Si va infatti dalla pasta all'olio, passando per gelati, merendine, sughi ed ...Il giro d'affari è salito di circa 8 punti rispetto al 2020, mentre il totale rete ha toccato i 455 punti vendita.