Ultime Notizie – Ucraina, Macron: “Europa al vostro fianco fino alla vittoria” (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’Europa è al fianco dell’Ucraina e resterà al suo fianco fino a quando sarà necessario e fino alla vittoria“. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Italia, Germania e Romania. “Con la nostra presenza esprimiamo il saluto fraterno dei popoli europei a un popolo libero e sovrano il cui eroismo di fronte all’aggressione della Russia merita ammirazione, rispetto e necessita un chiaro sostegno. Potete contare sul nostro sostegno”, dice. Il leader francese ribadisce quindi che “l’Ucraina fa parte della famiglia europea. Di fronte a questa guerra il sostegno degli europei si è imposto come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’è aldell’e resterà al suoa quando sarà necessario e“. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuelnel corso della conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Italia, Germania e Romania. “Con la nostra presenza esprimiamo il saluto fraterno dei popoli europei a un popolo libero e sovrano il cui eroismo di fronte all’aggressione della Russia merita ammirazione, rispetto e necessita un chiaro sostegno. Potete contare sul nostro sostegno”, dice. Il leader francese ribadisce quindi che “l’fa parte della famiglia europea. Di fronte a questa guerra il sostegno degli europei si è imposto come ...

