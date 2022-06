Strisce blu a Ragusa Ibla e le altre anomalie FOTO (Di giovedì 16 giugno 2022) Ragusa – “Strisce blu a Ragusa Ibla, il problema sorge dal fatto che la panoramica è stata utilizzata come grande parcheggio. Con il mantenimento del doppio senso di circolazione, potrebbe creare qualche problema”. E’ quanto affermano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, a proposito di quello che sta accadendo, sul fronte della viabilità, nella città antica. “Proprio in queste ultime ore – aggiungono da Comibleo – ci siamo accorti che la colonnina di ricarica per le auto elettriche, andando verso Largo San Paolo, è rimasta a destra mentre il parcheggio è stato spostato a sinistra. Speriamo che la stessa sia stata disattivata, in attesa di essere trasferita a sinistra, perché se qualcuno va sbadatamente a sbatterci contro rischiamo di fare la fine di Livorno. Basta che una macchina a gasolio, oppure ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– “blu a, il problema sorge dal fatto che la panoramica è stata utilizzata come grande parcheggio. Con il mantenimento del doppio senso di circolazione, potrebbe creare qualche problema”. E’ quanto affermano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, a proposito di quello che sta accadendo, sul fronte della viabilità, nella città antica. “Proprio in queste ultime ore – aggiungono da Comibleo – ci siamo accorti che la colonnina di ricarica per le auto elettriche, andando verso Largo San Paolo, è rimasta a destra mentre il parcheggio è stato spostato a sinistra. Speriamo che la stessa sia stata disattivata, in attesa di essere trasferita a sinistra, perché se qualcuno va sbadatamente a sbatterci contro rischiamo di fare la fine di Livorno. Basta che una macchina a gasolio, oppure ...

