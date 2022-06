Sicilia | ok primarie c sinistra | sabato conferenza stampa

Pubblicità

Per la prima volta in assoluto, M5s Pd e Sinistra insieme alle. Si faranno inper la scelta del candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà in autunno. Sabato prossimo conferenza stampa congiunta a Palermo per illustrare tutti i ...... il referente indel M5s Nuccio Di Paola (che è anche capogruppo 5stelle all'Ars) e Sergio Lima per Centopassi, in rappresenta dell'area di Sinistra. Le candidature per lesi ...Nella settimana dal 6 al 12 giugno si assiste in Sicilia, per la prima volta dopo due mesi, ad un incremento delle nuove infezioni. L’incidenza di nuovi positivi e’ pari a 17316 (+21.9 per cento), con ...Per la prima volta in assoluto, M5s Pd e Sinistra insieme alle Primarie. Si faranno in Sicilia per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà in autunno. (ANSA) ...