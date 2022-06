Sicilia | malumori tra i 5 stelle dopo il flop alle amministrative | “Iniziative romane poco trasparenti ci portano a schiantarci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’effetto Conte non ha dato i risultati sperati. Nonostante i bagni di folla dell’ex presidente del consiglio, a Palermo la lista del M5s si è fermata al 6,45 per cento. Peggio è andata a Messina dove Valentina Zafarana, consigliera regionale da dieci anni, doveva tirare la volata capeggiando la lista anche da aspirante vicesindaca: nella città sullo Stretto, invece, non è stata raggiunta la soglia di sbarramento e il M5s non avrà nessuna rappresentanza in consiglio comunale (Zafarana, d’altronde, non è arrivata neanche prima tra i suoi). A Scicli, invece, il centrosinistra è stato battuto a sorpresa dalla candidata di Italia Viva, Caterina Riccotti (che ha indicato come vice un’altra donna), che andrà al ballottaggio: qui il M5s ha preso 154 voti soltanto. Una disfatta che ora crea non pochiall’interno dei pentastellati e che rischia di far traballare ...