Sergio Perez di Red Bull è frustrato nonostante l’ottimo Mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’inizio di questo2022 di Formula 1 è nettamente positivo per, lo scudiero di Max Verstappen che potrebbe (anche) insidiare il titolo del compagno di squadra campione del mondo qualora la Reddecidesse di dare il via libera alla concorrenza tra i due. Il messicano è lì, lotta e combatte per le primissime posizioni della graduatoria dimostrando di essere qualcosa in più di un semplice secondo pilota che vive all’ombra del “prescelto” di Chris Horner. La frustrazione, di cui il centroamericano ha parlato in una recente intervista, arriva proprio da questo pensiero? Le dichiarazioni di uncontento a metà “Andiamo in Canada in un momento importante per la squadra. Ottenere il massimo dei punti a Baku è stato un risultato brillante per tutti ...