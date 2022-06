Salvini dalla difesa all'attacco e ritorno in poche ore. Minaccia la crisi e poi fa marcia indietro (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Salvini è costretto a giocare in difesa - dai risultati elettorali alle iniziative diplomatiche come minimo estemporanee - e dunque attacca . Anche qui però in maniera sconclusionata. E l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteoè costretto a giocare in- dai risultati elettorali alle iniziative diplomatiche come minimo estemporanee - e dunque attacca . Anche qui però in maniera sconclusionata. E l'...

Pubblicità

CottarelliCPI : Lo spread aumenta e Salvini torna a parlare di Bruxelles che vuole svenderci e di complotto contro l'Italia. Questo… - gennaromigliore : Dopo l’inquietante rivelazione dei biglietti di #Salvini pagati dalla ambasciata russa non basta l’indignazione per… - IronmikBW : @borghi_claudio Dopo 30anni voterò altro, #Mattarella #draghi e #Nazipass sono scelte imperdonabili, dalla #lega de… - ClaudeTadolti : @GiancarloDeRisi E con Tosi se ne va dalla Lega un'altro valido. Ormai in quel circo di paesani rimane solo Salvini… - salvini_stefano : Oggi? Piango autonomamente I dolori? Manco farmaci questa notte se li sono portati via. Io specialista, quello di… -