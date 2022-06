Roma: 35enne cerca di occupare il locale del Comune: ‘Lo so, ho sbagliato’ (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora un’occupazione abusiva, ancora persone che, come se fosse la cosa più normale del mondo, entrano in un appartamento. E si appropriano di quelle quattro mura. Questa volta è successo a Roma, in mattinata, in Largo Giuseppe Veratti: qui, una donna straniera di 35 anni, è stata sorpresa in un locale, che in realtà appartiene al Comune di Roma. Roma, casa occupata dalle rom. Ennio: ‘Non ho più i materassi’ e il Comune paga i danni Occupazione abusiva in Largo Giuseppe Veratti: cosa è successo Tempestivo e fondamentale stamattina è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia locale, che di fatto ha impedito quella che sarebbe potuta essere l’ennesima occupazione abusiva. In Largo Giuseppe Veratti, infatti, una donna di nazionalità straniera di 35 anni è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora un’occupazione abusiva, ancora persone che, come se fosse la cosa più normale del mondo, entrano in un appartamento. E si appropriano di quelle quattro mura. Questa volta è successo a, in mattinata, in Largo Giuseppe Veratti: qui, una donna straniera di 35 anni, è stata sorpresa in un, che in realtà appartiene aldi, casa occupata dalle rom. Ennio: ‘Non ho più i materassi’ e ilpaga i danni Occupazione abusiva in Largo Giuseppe Veratti: cosa è successo Tempestivo e fondamentale stamattina è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia, che di fatto ha impedito quella che sarebbe potuta essere l’ennesima occupazione abusiva. In Largo Giuseppe Veratti, infatti, una donna di nazionalità straniera di 35 anni è stata ...

