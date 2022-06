Primo caso di suicidio assistito in Italia: muore “Mario” dopo il via libera definitivo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Primo caso di suicidio assistito in Italia, oggi è morto Mario, deceduto alle 11.05 di questa mattina. Federico Carboni (vera identità di “Mario”), quarantaquattrenne di Senigallia tetraplegico da dodici anni in seguito ad un incidente stradale, è il Primo Italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani (Dj Fabo). Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu –diin, oggi è morto, deceduto alle 11.05 di questa mattina. Federico Carboni (vera identità di “”), quarantaquattrenne di Senigallia tetraplegico da dodici anni in seguito ad un incidente stradale, è ilno ad aver chiesto e ottenuto l’accesso almedicalmente, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sulCappato-Antoniani (Dj Fabo). Federico è morto nella sua abitazioneessersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni ...

