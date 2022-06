Pnrr e federalismo | Gelmini ne parla con il presidente della Sassonia

(Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – Hannoto di autonomia delle regioni e diil governatoreErnst Kretschmer (Cdu), in visita in Italia, e la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Maria Stella, in un incontro nella residenza dell’ambasciatore tedesco Viktor Elbling a Roma. “Lei sta lavorando a favore di strutture decentralizzate nel suo paese, noi abbiamo ile si discute anche se forse è meglio andare nella direzione di ‘meno Stato centrale’, è molto interessante avere un confronto con lei a queste questioni”, ha affermato Kreschmer, 47 anni, rivolgendosi alla ministra, che lavora a una legge quadro sull’autonomia differenziata delle regioni, un ddl che porta il suo nome. “Facciamo incontrare giovani persone dalla Germania e l’Italia ...

