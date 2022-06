Pentathlon Moderno, World Cup 2022: sei gli azzurri in finale (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono sei gli azzurri che parteciperanno alla finale della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 giugno. Sono Elena Micheli (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) gli italiani protagonisti tra i 72 (36 donne e 36 uomini) atleti qualificati. Ogni nazione può portare un massimo di sei atleti (tre donne e tre uomini) e l’Italia è una delle tre nazioni ad avere il numero massimo di atleti in finale, assieme a Ungheria e Messico. Per la staffetta mista, infine, saranno in gara 12 nazioni: la coppia italiana sarà formata da Elena Micheli e Giuseppe Mattia Parisi. “Arrivare alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono sei gliche parteciperanno alladellaCupdi, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 giugno. Sono Elena Micheli (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) gli italiani protagonisti tra i 72 (36 donne e 36 uomini) atleti qualificati. Ogni nazione può portare un massimo di sei atleti (tre donne e tre uomini) e l’Italia è una delle tre nazioni ad avere il numero massimo di atleti in, assieme a Ungheria e Messico. Per la staffetta mista, infine, saranno in gara 12 nazioni: la coppia italiana sarà formata da Elena Micheli e Giuseppe Mattia Parisi. “Arrivare alla ...

