Oroscopo giornaliero | 16 giugno 2022

(Di giovedì 16 giugno 2022) La luna entra in Acquario. Un’energia di supporto scorre mentre il sole nei Gemelli si connette con Saturno in Acquario alle 3:13: potremmo sentirci ispirati a discutere temi come i confini, i piani futuri e come strutturare le nostre comunità. La luna in Capricorno si connette con Venere in Toro alle 5:09, ispirando un’atmosfera affettuosa,