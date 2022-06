Ora c’è la beffa sull’antivirale, Rasi: «600mila dosi di Paxlovid scadranno a dicembre ma non lo usiamo…» (Di giovedì 16 giugno 2022) «Per qualcosa di sostanzialmente diverso e risolutivo» come terapie contro Covid-19 «dovremmo aspettare ancora un po’. Arriveranno, ma non è imminente. Il bagaglio degli antivirali anti-Covid è abbastanza modesto, sono un’aggiunta importante, ma quel poco che abbiamo non lo usiamo». Lo ha rimarcato Guido Rasi, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulcesi, ex consulente del commissario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di Adnkronos Live. «È il caso dell’antivirale in pillola Paxlovid: abbiamo 600mila dosi in frigo che scadranno a dicembre perché ne abbiamo comprato un numero che aveva una sua logica, ma non avevamo un piano per usarlo e soprattutto non abbiamo formato gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) «Per qualcosa di sostanzialmente diverso e risolutivo» come terapie contro Covid-19 «dovremmo aspettare ancora un po’. Arriveranno, ma non è imminente. Il bagaglio degli antivirali anti-Covid è abbastanza modesto, sono un’aggiunta importante, ma quel poco che abbiamo non lo usiamo». Lo ha rimarcato Guido, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulcesi, ex consulente del commissario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di Adnkronos Live. «È il caso dell’antivirale in pillola: abbiamoin frigo cheperché ne abbiamo comprato un numero che aveva una sua logica, ma non avevamo un piano per usarlo e soprattutto non abbiamo formato gli ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #LUKAKU-#INTER: SENSAZIONI POSITIVE. C'È LA VOLONTÀ DI TROVARE UN ACCORDO CON IL CHELSEA #SkyCalciomercato #SkySport - AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: non c’è gap, non c’è nulla, c’è convinzione totale. 13 aprile 2022-14 giugno 2022. Ora andiamo perc… - ignaziocorrao : C’è una frase che mi ha colpito molto. Recita: “il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secon… - vitoleto : RT @markorusso69: Con un ministro della sanità che si è vaccinato almeno 4 volte per dare il buon esempio , e ora e’ in quarantena positivo… - Ao_estica_zz : RT @markorusso69: Con un ministro della sanità che si è vaccinato almeno 4 volte per dare il buon esempio , e ora e’ in quarantena positivo… -

Draghi:'L'Ue abbia lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky' La visita dura circa un'ora, i quattro capi di stato e di governo si fermano a parlare con i giornalisti, poi si muovono in corteo per tornare a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. 16:... Afghanistan. L'appello del professor Shafaee, 'salvate gli hazara' ... né in moschea, né al mercato, né a scuola: a denunciarlo in un'intervista con l'agenzia Dire è il professore Abdulla Shafaee, ora ricercatore all'Università di Torino, dove è riuscito ad arrivare ... la Repubblica La visita dura circa un', i quattro capi di stato e di governo si fermano a parlare con i giornalisti, poi si muovono in corteo per tornare a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. 16:...... né in moschea, né al mercato, né a scuola: a denunciarlo in un'intervista con l'agenzia Dire è il professore Abdulla Shafaee,ricercatore all'Università di Torino, dove è riuscito ad arrivare ... Draghi a Kiev con Macron e Scholz: prima tappa ad Irpin - la Repubblica