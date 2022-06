Omicidio Elena Del Pozzo | emergono nuovi importanti dettagli sul caso – VIDEO

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - infoitinterno : Omicidio Elena Del Pozzo, i punti oscuri dell'indagine su Martina Patti - curadisplendere : RT @Camisan__: Dovete mettervi in testa che parlare di disturbi psicologici/psichiatrici non significa giustificare un omicidio, ma piuttos… - TgrRaiSicilia : Si cerca la verità sull'uccisione della piccola Elena - TGR Sicilia -

Secondo gli inquirenti la madre della piccolaDel Pozzo avrebbe potuto utilizzare la scusa dell'abuso sessuale per scagionarsi. Argomenti trattatiDel Pozzo, la madre aveva già preparato la scusa dell'abuso sessuale per scagionarsi I carabinieri pensano che possa esserci un complice Il ricordo di papà Alessandro e zia Martina De ...Uno su tutti, l'ipotesi che Martina Patti possa essere stata aiutata da qualcuno nell'di sua figlia, assassinata a Mascalucia con sette coltellate martedì scorso: è una pista che viene ...“La mia cliente sta bene, ma non ho potuto incontrarla perché è in isolamento fiduciario per le norme anti Covid, troveremo il modo di parlare, le farò una videochiamata”. Così all’AGI l’avvocato Gabr ...Proseguono le indagini sulla morte della piccola Elena Del Pozzo, 5 anni, uccisa lunedì 13 giugno dalla madre, Martina Patti. La 23enne ha confessato di essere l’autrice dell’efferata uccisione (QUI I ...