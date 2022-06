Movida violenta a Roma, giovani vittime di rapine: 2 arresti (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa – su richiesta della locale Procura della Repubblica – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di 2 persone. I fatti risalgono alla notte del 29 gennaio 2022 quando, in due distinte occasioni, sono state commesse rapine ai danni di giovani che avevano trascorso la serata nel rione trasteverino. In particolare, un cittadino egiziano, 30enne, aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Porta Portese raccontando che, alle ore 4,30 circa, all’interno del bus della linea N8, all’altezza della fermata di piazza Sidney Sonnino, era stato circondato da un gruppo di stranieri, due dei quali gli avevano in un primo momento ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022)– I Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa – su richiesta della locale Procura della Repubblica – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, nei confronti di 2 persone. I fatti risalgono alla notte del 29 gennaio 2022 quando, in due distinte occasioni, sono state commesseai danni diche avevano trascorso la serata nel rione trasteverino. In particolare, un cittadino egiziano, 30enne, aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri diPorta Portese raccontando che, alle ore 4,30 circa, all’interno del bus della linea N8, all’altezza della fermata di piazza Sidney Sonnino, era stato circondato da un gruppo di stranieri, due dei quali gli avevano in un primo momento ...

