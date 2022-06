Mosca, Kiev e la comunicazione di questi mesi: tra uso politico della storia, distorsioni, mediatizzazione a favore di opinione pubblica (Di giovedì 16 giugno 2022) La guerra è qualcosa che rimanda al XX secolo e che oggi stranisce. Dal XX secolo provengono anche alcuni elementi centrali della rappresentazione del conflitto di queste settimane, a partire dalla “denazificazione”, fino alle varie interpretazioni del passato sovietico e ai richiami alla guerra fredda. La storia viene distorta a uso e consumo della sua mediatizzazione per creare preventivamente l’opinione pubblica “adeguata”. Di queste dinamiche ilfattoquotidiano.it ha parlato con Alessandro Colombini, storico e autore di Lezioni di nuoto, una newsletter sull’esperienza umana nel XX secolo, e di recente di un contributo per Warlore. Aesthetics and cultural icons of the Russia-Ukraine war, un libro su propaganda, simboli ed estetiche della guerra russo-ucraina, curato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La guerra è qualcosa che rimanda al XX secolo e che oggi stranisce. Dal XX secolo provengono anche alcuni elementi centralirappresentazione del conflitto di queste settimane, a partire dalla “denazificazione”, fino alle varie interpretazioni del passato sovietico e ai richiami alla guerra fredda. Laviene distorta a uso e consumosuaper creare preventivamente l’“adeguata”. Di queste dinamiche ilfattoquotidiano.it ha parlato con Alessandro Colombini, storico e autore di Lezioni di nuoto, una newsletter sull’esperienza umana nel XX secolo, e di recente di un contributo per Warlore. Aesthetics and cultural icons of the Russia-Ukraine war, un libro su propaganda, simboli ed esteticheguerra russo-ucraina, curato ...

Pubblicità

elio_vito : Che bella immagine! I leader europei???? che vanno a Kiev???? E Salvini voleva andare a Mosca...?? - fattoquotidiano : 'Stop ai compromessi: i tre leader sposano la strategia del pugno duro contro Putin. 'L'Ucraina deve vincere' [Legg… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - Lucapag83018036 : RT @elio_vito: Che bella immagine! I leader europei???? che vanno a Kiev???? E Salvini voleva andare a Mosca...?? - erroresbagliato : Da Draghi, Macron e Scholz stop a dialogo con Mosca: pieno sostegno militare e Kiev subito in Ue. Ora Zelensky chie… -