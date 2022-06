MIMO 2022 - FCA Bank annuncia tre nuovi CarCloud (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo avevamo anticipato (anche qui) e ora arriva l'annuncio, in occasione del MIMO 2022, la 2 edizione del Milano Monza Motor Show, in scena dal 16 al 19 giugno 2022 tra le due città lombarde: l'offerta di abbonamento CarCloud della controllata di FCA Bank Leasys Rent si allarga sempre di più al di fuori del perimetro Stellantis con ben tre nuove formule ispirate dall'alleanza chiusa con due realtà in grande crescita, ovvero il gruppo Koelliker, che ha messo a disposizione la suv 100% elettrica Aiways U5 Prime per l'omonima proposta di subscription mensile (a 799 euro al mese più l'iscrizione una tantum da completare su Amazon a 199 euro), e DR Automobiles, con cui proporre il pacchetto CraCloud Family Suv per chi vuole guidare il DR 4.0 (a 399 euro al mese più l'iscrizione di 249 euro), e il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo avevamo anticipato (anche qui) e ora arriva l'annuncio, in occasione del, la 2 edizione del Milano Monza Motor Show, in scena dal 16 al 19 giugnotra le due città lombarde: l'offerta di abbonamentodella controllata di FCALeasys Rent si allarga sempre di più al di fuori del perimetro Stellantis con ben tre nuove formule ispirate dall'alleanza chiusa con due realtà in grande crescita, ovvero il gruppo Koelliker, che ha messo a disposizione la suv 100% elettrica Aiways U5 Prime per l'omonima proposta di subscription mensile (a 799 euro al mese più l'iscrizione una tantum da completare su Amazon a 199 euro), e DR Automobiles, con cui proporre il pacchetto CraCloud Family Suv per chi vuole guidare il DR 4.0 (a 399 euro al mese più l'iscrizione di 249 euro), e il ...

Pubblicità

JorgePotes : RT @Corriere: Motor show di Milano, in piazza Duomo esposte tutte le novità - AgusrinMora : RT @Corriere: Motor show di Milano, in piazza Duomo esposte tutte le novità - AUTOilmensile : Il Suv elettrico di Nissan si mette in mostra all'evento milanese ?? #auto #nissan #mimo - Marilyn17302888 : RT @Corriere: Motor show di Milano, in piazza Duomo esposte tutte le novità - Corriere : Motor show di Milano, in piazza Duomo esposte tutte le novità -