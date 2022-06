Milan, Pedullà: “Riscattato Messias ma l’interesse del Monza è forte” (Di giovedì 16 giugno 2022) Milan PEDULLA Messias – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Messias. Ecco quanto affermato. “Vi avevamo anticipato che il Milan avrebbe voluto riscattare Junior Messias, magari usufruendo di un piccolo sconto rispetto ai 5,5 milioni che il Crotone avrebbe dovuto incassare. È andata proprio così, il Milan aveva offerto circa 4 milioni – come spiegato ieri – ha ritoccato leggermente, comunque ha risolto esattamente come aveva fatto per Florenzi con la Roma. Messias ora è tutto del Milan, potenzialmente per restarci, anche se l’interesse del Monza è forte. E molto ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di. Ecco quanto affermato. “Vi avevamo anticipato che ilavrebbe voluto riscattare Junior, magari usufruendo di un piccolo sconto rispetto ai 5,5 milioni che il Crotone avrebbe dovuto incassare. È andata proprio così, ilaveva offerto circa 4 milioni – come spiegato ieri – ha ritoccato leggermente, comunque ha risolto esattamente come aveva fatto per Florenzi con la Roma.ora è tutto del, potenzialmente per restarci, anche sedel. E molto ...

