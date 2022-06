Milan, Maignan al posto di Donnarumma: il colpaccio dei rossoneri (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Milan sostituendo Gianluigi Donnarumma con Mike Maignan ha fatto un colpaccio che nessuno la scorsa estate si sarebbe aspettato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilsostituendo Gianluigicon Mikeha fatto unche nessuno la scorsa estate si sarebbe aspettato

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, @mmseize al posto di @gigiodonna1: il colpaccio dei rossoneri #Maignan #Donnarumma #ACMilan #Milan… - IlGrandeGatsby7 : @nfl77 Non c'è che dire, un bravo portiere..??. Che fortuna ha avuto il Milan, e che bravo Maldini, a prendere un ge… - filoni_diletta : I numeri parlano chiaro...?? #Milan #Maignan - spizzistan : @tripletemainb @emahincredibile fosse per me non lo riprenderei mai per quello che ha detto e che poi ha fatto. cos… - tripletemainb : @spizzistan @emahincredibile Niente non capisci cosa sto dicendo. Metti che Maignan non si fosse rivelato all’altez… -