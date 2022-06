LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Silvan Dillier rimane tutto solo all’attacco. Il gruppo lo segue a meno di due minuti (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 La Ineos tira il gruppo con i suoi grossi calibri: c’è Dylan van Baarle. 16.24 Gap ridotto a 1’10”. 16.21 Sono 30 i km al traguardo! 16.18 meno di 35 km al traguardo. 16.15 Ora ha un vantaggio di 1’25”. 16.12 Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) rimane da solo in testa. 16.09 Ancora la salita di Pedrinate per i fuggitivi, che nel frattempo sono rimasti in due: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) e Alexander Kamp (Trek-Segafredo). 16.06 Il gruppo insegue a poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto Soudal) sono i più vicini inseguitori. 16.01 Sono 40 i km al traguardo! 15.58 Silvan ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 La Ineos tira ilcon i suoi grossi calibri: c’è Dylan van Baarle. 16.24 Gap ridotto a 1’10”. 16.21 Sono 30 i km al traguardo! 16.18di 35 km al traguardo. 16.15 Ora ha un vantaggio di 1’25”. 16.12(Alpecin-Fenix)dain testa. 16.09 Ancora la salita di Pedrinate per i fuggitivi, che nel frattempo sono rimasti in due:(Alpecin-Fenix) e Alexander Kamp (Trek-Segafredo). 16.06 Ilina poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto Soudal) sono i più vicini inseguitori. 16.01 Sono 40 i km al traguardo! 15.58...

Pubblicità

sportli26181512 : GT World Challenge Europe, giro di boa in Olanda: Valentino Rossi cerca conferme: Si corre a Zandvoort, quinto dei… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la fuga perde due protagonisti. Ora rimangono solo in tre all’… - tuttobiciweb_it : Grégoire e Martinez in fuga al #giroditaliaU23. Tappa scoppiettante, segui il LIVE insieme a noi - ___livia95___ : E’ una delle cantanti più amate dai giovani di tutto il mondo e attualmente è in giro per gli stadi con il suo show… - C_C_Podcast : Amici, stasera sì che ci sarà la live e vi aspettiamo numerosi. 22.45, su #Twitch, per analizzare questa prima part… -