LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri iniziano l'avventura continentale! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.39: Terzo posto provvisorio per la finlandese Jamil con il punteggio di 26.350 alla palla 8.37: La belga Verstappen con 24.300 è penultima al cerchio 8.34: La finlandese Pohjanvirta si inserisce al secondo posto alla palla con 27.300 8.32: Ultimo posto per la belga De Decker al cerchio con 21.400 8.28: Penultima piazza per la rappresentante di Andorra Miquel con 23.950 8.25: La rappresentante di Andorra Gonzalez alla palla totalizza 21.100 punti e si inserisce all'ultimo posto 8.22: Punteggio di 25.100 per la lussemburghese Turpel al cerchio 8.20: Per la portoghese Araujo 29.050 al cerchio 8.18: Il punteggio della portoghese Joana Pinheiro al cerchio è 24.600 8.15: La polacca Heichel totalizza 28.400 alla palla 8.13: La greca Lyta totalizza un punteggio di 29.650 al cerchio 8.11: Punteggio di 26.300 alla ...

