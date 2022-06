L' inflazione vola a maggio | +6 | 7% Mai così alta negli ultimi 32 anni

Pubblicità

globalistIT : - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Carrello della #spesa, a maggio vola a più 6,7%. L’#inflazione aumenta del 6,8% - sabrybergamini : Carrello della #spesa, a maggio vola a più 6,7%. L’#inflazione aumenta del 6,8% - LaVoceDiDiana : Fatemi capire, lo spread vola e noi rischiamo di finire gambe all’aria perché ci stiamo scavando la fossa da soli i… - paninoelistino : Lo Spread che vola, la Bce contro l’Italia, l’inflazione, la crisi politica e ora la goleada della Germania. Ormai… -

Pertanto, l'"di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +2,4% a +3,2% e quella al netto dei soli beni energetici da +2,9% a +3,6%. Su base annua ...La corsa dell'e del carrello della spesa L'accelerazione dell'su base tendenziale si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto e in particolare dei Beni energetici , la ...Gli elevati aumenti dei prezzi dei beni energetici continuano a essere il traino dell’inflazione (con quelli dei non regolamentati in accelerazione) e le loro conseguenze si propagano sempre più agli ...Gazprom ha cominciato a ridurre ulteriormente il volume delle forniture di gas alla Germania, attraverso la pipeline del Nord Stream 1, a un massimo giornaliero di 67 milioni di metri cubi. Un ulterio ...