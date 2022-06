Kim Kardashian avrebbe rovinato l’abito di Marilyn Monroe indossato al Met Gala: le immagini dei danni al tessuto (Di giovedì 16 giugno 2022) Kim Kardashian ha potuto toccare il sogno: per pochi minuti, ma ha potuto farlo. All’ultimo Met Gala l’imprenditrice e icona della dinastia statunitense ha potuto indossare per pochi minuti il vestito che Marilyn Monroe indossava la sera che cantò “Happy Birthday, Mr President” a John Fitzgerald Kennedy. Quell’abito, che mai toccò curve diverse da quelle di Marilyn, è stato indossato dalla Kardashian più potente di tutte. Ora, però, il proprietario del vestito sta lanciando delle accuse molto serie: pare che l’abito dei sogni, venuto a contatto con la realtà, ne sia uscito malconcio e rovinato. Kim Kardashian indossa l’abito di Marilyn e lo rovina: i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Kimha potuto toccare il sogno: per pochi minuti, ma ha potuto farlo. All’ultimo Metl’imprenditrice e icona della dinastia statunitense ha potuto indossare per pochi minuti il vestito cheindossava la sera che cantò “Happy Birthday, Mr President” a John Fitzgerald Kennedy. Quel, che mai toccò curve diverse da quelle di, è statodallapiù potente di tutte. Ora, però, il proprietario del vestito sta lanciando delle accuse molto serie: pare chedei sogni, venuto a contatto con la realtà, ne sia uscito malconcio e. Kimindossadie lo rovina: i ...

