Juve, niente intesa con l’Ateltico Madrid: Morata non sarà riscattato (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juve e l’Atletico non hanno trovato l’intesa e per questo Morata farà ritorno a Madrid: trattativa comunque non arenata del tutto Morata dovrà fare ritorno all’Atletico Madrid visto che con la Juve non si è trovato l’accordo per il riscatto. Domani la scadenza, ma è certo che le difficoltà della trattativa non portino a una soluzione in tempi brevi. La Juve potrebbe comunque tornare alla carica trattando nuovamente Morata e strapparlo magari a cifre più basse. Situazione complicata ma non impossibile. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Lae l’Atletico non hanno trovato l’e per questofarà ritorno a: trattativa comunque non arenata del tuttodovrà fare ritorno all’Atleticovisto che con lanon si è trovato l’accordo per il riscatto. Domani la scadenza, ma è certo che le difficoltà della trattativa non portino a una soluzione in tempi brevi. Lapotrebbe comunque tornare alla carica trattando nuovamentee strapparlo magari a cifre più basse. Situazione complicata ma non impossibile. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

