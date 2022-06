Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal sempre più vicini (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 i telespettatori sono rimasti sconcertati dalla visione di alcuni firmati riguardanti il rapporto tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal. Nonostante infatti il fratello di Guendalina sia legato a un’altra naufraga, Mercedesz Henger, non sembra disdegnare le attenzioni della modella argentina, con la quale scherza e gioca spensierato in riva al mare. I due si scambiano abbracci molto affettuosi e siamo certi che quando queste immagini andranno in onda, non faranno affatto piacere alla Henger. A che gioco stanno giocando Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? Davvero si tratta di una semplice amicizia? Appena arrivato sull’Isola, il simpatico romano non ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ultima puntata dell’dei2022 i telespettatori sono rimasti sconcertati dalla visione di alcuni firmati riguardanti il rapporto traed. Nonostante infatti il fratello di Guendalina sia legato a un’altra naufraga, Mercedesz Henger, non sembra disdegnare le attenzioni della modella argentina, con la quale scherza e gioca spensierato in riva al mare. I due si scambiano abbracci molto affettuosi e siamo certi che quando queste immagini andranno in onda, non faranno affatto piacere alla Henger. A che gioco stanno giocandoed? Davvero si tratta di una semplice amicizia? Appena arrivato sull’, il simpatico romano non ha ...

