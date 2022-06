Isola dei Famosi 2022, la rivelazione in diretta lascia tutti di stucco: “Niente finale” (Di giovedì 16 giugno 2022) Spunta una clamorosa rivelazione in diretta all’Isola dei Famosi 2022. Infatti uno di loro non meriterebbe la finale: cos’è successo. Siamo oramai giunti quasi alla fine dell’Isola dei Famosi 2022. Sono diversi i concorrenti ancora sull’Isola di Palapa, nonostante ciò Guendalina Tavassi ha rivelato che uno di questi non meriterebbe la finale: scopriamo di chi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Spunta una clamorosainall’dei. Infatti uno di loro non meriterebbe la: cos’è successo. Siamo oramai giunti quasi alla fine dell’dei. Sono diversi i concorrenti ancora sull’di Palapa, nonostante ciò Guendalina Tavassi ha rivelato che uno di questi non meriterebbe la: scopriamo di chi L'articolo proviene da Inews24.it.

