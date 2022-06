Inter, è fatta per il rinnovo di Inzaghi: prossima settimana tre annunci (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Inter ha trovato l’accordo per il rinnovo di Inzaghi per i prossimi due anni: settimana prossima previsti tre annunci L’Inter in questo periodo sta lavorando intensamente tra rinnovi e nuovi acquisti. I nerazzurri avrebbero trovato l’accordo fino al 2024 con il tecnico Inzaghi. settimana prossima, come riportato da Sportitalia Mercato, potrebbero arrivare tre annunci. Oltre a quello dell’allenatore ci sarebbero anche quelli di Onana e Mkhitaryan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ha trovato l’accordo per ildiper i prossimi due anni:previsti treL’in questo periodo sta lavorando intensamente tra rinnovi e nuovi acquisti. I nerazzurri avrebbero trovato l’accordo fino al 2024 con il tecnico, come riportato da Sportitalia Mercato, potrebbero arrivare tre. Oltre a quello dell’allenatore ci sarebbero anche quelli di Onana e Mkhitaryan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FBiasin : Con #Asllani l’#Inter ha individuato il centrocampista per ovviare al principale problema della stagione passata, q… - StefanoD_El92 : RT @Sianews_: È fatta per Milan #Skriniar al #PSG. All’Inter circa 65/70 milioni. ?????? - CalcioNews24 : Previsto un tris di annunci nei prossimi giorni in casa #Inter ?? - Rossonerosemper : RT @Sianews_: È fatta per Milan #Skriniar al #PSG. All’Inter circa 65/70 milioni. ?????? - FCalcistiche : RT @Sianews_: È fatta per Milan #Skriniar al #PSG. All’Inter circa 65/70 milioni. ?????? -